Ein freies Europa – bald nur Erinnerung

Den Zustand Europas kann man von vielen Seiten her beschreiben. Etwa so: Die USA und Russland werden sich wohl nicht mehr an den INF Vertrag aus 1987 halten, wonach nukleare Mittelstreckenraketen abgeschafft werden sollen. Betroffen von einem neuen Wettrüsten ist Europa. Zwei Großmächte reden über unser Schicksal, wir können nur zusehen.

Oder so: Die Zukunft unseres Zusammenlebens – nicht nur des Wirtschaftssystems – wird vom Einsatz von Robotern und deren künstlicher Intelligenz bestimmt. In den USA und in China forschen die klügsten Köpfe darüber, enorme Geldmengen werden dafür eingesetzt. In Europa verfolgen wir diese Entwicklung mit Interesse.

Oder auch so: Bisher waren wir in Europa stolz auf die Einhaltung der Menschenrechte. Jetzt überlegt nicht nur die österreichische Bundesregierung, wie man „ein bisserl kreativ“ (© Herbert Kickl) die Menschenrechte aushebeln könnte.

Auch das britische Drama erzählt viele Geschichten über dieses Europa, zu dem das Vereinigte Königreich mit seiner Geschichte und seinen Menschen auch nach einem Brexit gehören wird. Ein paar Politiker, die selbst mit dem Brexit viel Geld verdienen, machen bewusst einen Teil ihres Volkes ärmer und belogen die Wähler mit absurd falschen Zahlen. Die Elite zeigt sich völlig unfähig zu einer Diskussion über die Zukunft des Landes, Labour Chef Jeremy Corbyn biedert sich bei den Industriellen an, von denen er Geld für Neuwahlen will, schafft es aber nicht, eine klare Haltung zur EU abzugeben.