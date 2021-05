Heiße Eisen schmiedet man in Österreich am besten weit weg von Wien und so, dass sich die Finger zuerst jemand anderer verbrennt. Also zum Beispiel in Vorarlberg. Man nennt es dann gerne Modellregion. Und so sprach der dort regierende Landeshauptmann diese Woche einen Satz, der es in sich haben könnte: Man werde wegen des Impffortschritts das Testangebot zurückfahren, und es sei nicht fix, ob es für immer Gratistests geben werde.

Heißt auf gut Deutsch: Wer sich nicht impfen lässt, wird weiter testen müssen. Wenn man sich alle drei Tage testen lassen muss, um ins Büro, ins Wirtshaus, ins Kino oder Theater zu gehen, macht das zehn Tests pro Monat und wohl mehr als hundert Euro pro Person – plus Familienmitglieder. Und weg ist das Geld aus dem Familienbonus oder der Steuerreform.