Digitalisierung: Disruption ist kein Beinbruch

Nein, kein komplexer Beinbruch oder englischer PR-Jargon, sondern die Auswirkung von Technologien auf vorhandene Techniken oder Dienstleistungen – bis diese in ihrer Entwicklung unterbrochen (engl. to disrupt) oder zerstört werden – ist gemeint. Die Technik, die in Smartphones integriert wurde und auf der Instagram & Co basieren, hat ganze Branchen verdrängt. Die Gesellschaft verändert. Die Digitalkamera, Disruption par excellence, macht analoge Kameras und Film-Hersteller wie Kodak obsolet, Illustrierte bereits vor Andruck zu Altpapier.

Dafür wird Neues zutage gefördert. Daten zum Beispiel. Unmengen von Daten. Daten, die zum Erdöl des 21. Jahrhunderts geworden sind.

Dank des Öls kann es sich Instagram leisten, seinen Dienst kostenlos anzubieten – zahlen doch eine Milliarde Nutzer weltweit mit ihren Daten. Ebenso verhält es sich beim zu Facebook gehörenden Messengerdienst WhatsApp. Und Twitter. Und … Und wie verhält sich der Nutzer? Still – solange er sich nicht be- oder gar ausgenutzt fühlt. Doch was passiert mit Daten ehe sie zu Geld werden? Was bringt die Digitalisierung? Für jeden von uns?

Fragen, die nach Antworten verlangen. Von der Bundesregierung, die 2019 auf Digitalisierung setzt. Von Konzernen, die von Disruption leben. Von Medien, die Algorithmen, Blockchain und Co. erklären müssen. Damit sich jeder sein eigenes Bild machen kann.