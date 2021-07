Die UEFA hat für Geld den europäischen Geist verspielt

Und zweitens: Warum holt die UEFA Unternehmen aus Ländern in ihren Sponsorenpool, in denen es um die Menschenrechte so mies bestellt ist. Wo es sehr dichte Verdachtsmomente gibt, dass zum Beispiel Uiguren zur Zwangsarbeit eingesetzt werden, wo ökologische Fragen genauso keine Rolle spielen, wie die Rechte von Frauen, wo man weit von Mindestlöhnen oder fairen Arbeitsbedingungen entfernt und Datenschutz ein Fremdwort ist. Die UEFA soll bei diesem Turnier wiederum rund eine halbe Milliarde Euro an Sponsorengeldern erwirtschaftet haben. Das Vertrauen und den europäischen Geist hat sie aber verspielt.