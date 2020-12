Die neuen Stil-Fragen: Ausblick auf 2021

Karl Lagerfeld hätte das gar nicht gefallen. „Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren“, polterte die Mode-Ikone einst. Den Höhepunkt des außergewöhnlichen Trends haben wir wohl im Laufe des Jahres überstanden, 2021 werden weitgeschnittene Outfits aber en vogue bleiben. Selbst Nadelstreifen-Hosen wirken in dieser Form elegant – und sind überaus bequem. Komfortabel wurde es zuletzt auch in Sachen Damen-Schuhe: Sogar edelste Marken bringen bequeme Modelle heraus, kombiniert werden sie selbst zu eleganten Röcken. Dabei katapultierte Star-Designer Christian Louboutin flache Schuhe mit dem Spruch „Ich hasse das Konzept der Bequemlichkeit“ in die Ecke absoluter No-Gos. Etwa zehn Jahre ist das nun her, inzwischen hat sich aber selbst der Meister der High Heels mit den berühmten roten Sohlen erweichen lassen und sagte Mitte des Jahres im Interview mit der , dass Sneaker sogar sexy sein können. Hört, hört!

Die Lockdowns haben also Gemütlichkeit in die Kollektionen gebracht, dieser Stil wird uns erhalten bleiben. Doch nicht nur im Kleiderschrank, auch in der Küche hat 2020 einen Trend für 2021 verankert: bewusste Ernährung. Selbst die größten Kochmuffel haben sich an den Herd gewagt, Kochen ist endgültig chic geworden – für Frauen, wie für Männer. Küchenmaschinen verbuchen verstärkte Nachfrage, kein Wunder: Bei den meisten war bereits Mitte des Jahres, spätestens nach der zweiten Homeschooling-Runde, das Rezeptrepertoire erschöpft. Neue Ideen für die Pfannen mussten her.

Trotzdem: Die Sehnsucht nach der Gastronomie wird Tag für Tag größer – so werden wir 2021 wohl einen Wirtshausboom erleben, sobald die Restaurants wieder aufsperren. Gut so, denn wir sollten unsere Gastronomen unterstützen. Und welche schönere Aussicht gibt es für das neue Jahr im kulinarischen Sinn, als sich vom Lieblingswirt bekochen zu lassen?