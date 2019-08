Die Klimadebatte und die Kakofonie

Kann man einmal die Luft anhalten? Sachlich reden? Klimawandel und Erderwärmung sind Faktum. Nicht weil der Mai zu nass und der Juni zu heiß waren, sondern weil’s so ist. Sie bedrohen unsere und unserer Kinder Zukunft. Das braucht Maßnahmen. Im Großen, wie zum Beispiel eine -Steuer (und wenn sie angeblich die Einkommensschwächeren trifft, muss man diese unterstützen). Oder Öffi- und Ökosanierungs-Attraktivierungen, die den Namen auch verdienen. Und im Kleinen, wo sich das Bewusstsein ändern muss. Das schafft Frau Thunberg, vielleicht. Das muss die Politik schaffen, wozu ist sie sonst da? Der Verzicht auf einen Flug oder ein Schnitzel ist Pipifax.

Statt Sachlichkeit aber tobt eine Kakofonie selbsternannter Umwelt-Zeigefinger, wie sie auch im Zeitalter des sozialen Netzes noch nicht gekannt wurde. Was man nicht darf, nicht soll, gespickt mit Studien aus dem Salzstreuer (jüngst: „Klimaleugner kommen in Medien mehr zu Wort als Klimaforscher“ – was ist ein Klimaleugner?)

Schreib- und Rede-Scham wär’ auch was. Dass die dem Autor dieser Zeilen jetzt empfohlen wird, weil es ja nur Schwarz und Weiß gibt in der Debatte, versteht sich.