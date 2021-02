Die Intoleranz der Rechthaber

Dasselbe gilt für die Rechte auch!

In den sozialen Foren bejubeln Revanchisten contra Links das Wagenknecht-Interview, seht her, wie klug sie den Meinungsterror der Liberalen entlarvt, auch wenn sie nur ihre marxistischen Dogmen pflegt. Schöne Schadenfreude, nur: Wo ist jetzt ein der Deutschen ebenbürtiges intellektuelles Gegengewicht im Biotop der Rechtspopulisten, der Corona- und Anderes-Leugner, das so einen geistigen Felgeaufschwung versuchen würde? Kann sich jemand einen Herbert Kickl vorstellen, der konstatierte, die Rechten übertrieben in ihrer Verurteilung Andersdenkender? Jemanden, der das ständige Gutmenschenbashing hinterfragt? Einen Aufruf der ewiggleichen Rechthaber im Netz, der das Aufhetzen gegen die, die angeblich nicht recht haben, zurückpfeift?

„Es genügt nicht, keinen Gedanken zu haben: man muss ihn auch ausdrücken können.“ Das böse Karl Kraus-Wort galt Journalisten. Er würde heute Politiker und Meinungswütende im Netz dazunehmen – solche, die Meinung vor Faktenwissen stellen und sie umso moralinsaurer vertreten. Auch zwischen Links und Rechts gibt es nur noch ein apodiktisches: So ist es!

Ein Wagenknecht-Satz noch: „Man muss aufhören, Debatten zu moralisieren oder bewusst darauf auszurichten, Leute niederzumachen“ – „alle“, fügt sie hinzu und hat damit , pardon für die unzulässige Steigerung: am rechtesten.