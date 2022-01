Der Staat muss uns nach Corona die Freiheiten wieder zurückgeben

Dass sich ausgerechnet am Tag vor dem Impfpflicht-Beschluss die Omikron-Welle so richtig auftürmt, hätte man mit der besten Message Control nicht besser inszenieren können. Dabei war es nur eine Frage der Zeit. In Deutschland kursieren Prognosen von bis zu 600.000 Neuinfektionen pro Tag Ende Februar, was mit der üblichen Zehntelung deutscher Daten für Österreich 60.000 ergeben würde. Es kann also noch weiter nach oben gehen. Dass die Impfpflicht sinnvoll ist, wurde an dieser Stelle mehrfach analysiert. Auch die Innsbrucker Top-Virologin Dorothee von Laer prognostiziert in einem Interview mit der deutschen Zeit, dass Lockdowns bald der Vergangenheit angehören werden, wir uns aber regelmäßig impfen lassen müssen. Gerüchte vom vorzeitigen Ableben der Impfpflicht durch die Omikron-Welle kommen also zu früh.