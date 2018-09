Der rechte Pöbel und die verunsicherte Mitte

Unter den vielen Gründen, die man auch von anderswo kennt – was noch nicht da ist, kann ja noch kommen, Verlustängste, etc. – kommen in Sachsen nach wie vor das Gefühl der Vernachlässigung und der fehlenden sozialen Sicherheit im Vergleich zu DDR-Zeiten. Zumal: Zuwanderer kannte man damals allenfalls aus kommunistischen Bruderländern wie Vietnam.

Diese Unzufriedenheit haben Rechtspopulisten und Rechtsradikale immer verstanden, für sich zu nutzen. Und auf Feindbilder zu lenken, auf dass der Unzufriedene gar nicht mehr viel nachzudenken braucht: der Staat, das Establishment, der Migrant, die Medien.

Die viel gescholtenen Medien. Sie tragen gerade in den letzten Tagen (un-)freiwillig das Ihre zur Anti-Stimmung bei. Denn nicht jeder, der in Sachsen auf Seiten des Radaus marschiert, ist ein Nazi. Nicht jede Luft, die dem Soziopathen Thilo Sarazzin entweicht, ist wert, im Feuilleton ernsthaft debattiert zu werden. Nicht alle, denen vor drei Jahren unter dem Titel „Flucht vor dem Krieg“ geholfen wurde, waren Lämmer.

Wenn man sich darauf verständigt, wenn man die Unzufriedenen nicht dämonisiert, wenn man hinschaut auf die Probleme, statt sie in vermeintlicher political correctness wegzudenken (und -schreiben), verhindert man vielleicht, dass der Mob weiter grast, wo kein Platz für ihn sein dürfte. Denn der ist in einer kleinen, vulgären Ecke am Rande der Gesellschaft. Wo die Gesellschaft und ihre Mitte eigentlich nicht hin wollen sollte.andreas.schwarz