Der blaue Dichterfürst als starker Mann

Polit-Nostalgiker unter uns wurden in den jüngsten Tagen von der FPÖ schwer enttäuscht. Wer sich nach dem Abgang des zermürbten Bundesparteichefs Norbert Hofer die traditionellen Flügelkämpfe, gepflegtes Nachtreten und Knittelfeld-artige Putschversuche erwartete, ging leer aus. Die innerparteilichen Kontrahenten von Herbert Kickl, der heute den nächsten Schritt in Richtung neuer Parteichef machen will, wagten sich letztlich (noch?) nicht aus der Deckung. Die Sehnsucht nach einem starken Mann an der Spitze ist wohl stärker.

Aber kann Herbert Kickl dieser starke Mann sein?