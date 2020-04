Den Startvorteil nutzen: „Verantwortung für Österreich“ im Team leben

Unser Land hat nun die erste Etappe des Marathons gut bewältigt. Die Bundesregierung hat getan, was zur Bewältigung der akuten Krise notwendig war – konsequente Maßnahmen gesetzt, wochenlang und unaufgeregt, weitgehend fehlerlos und mit hoher Akzeptanz in der Bevölkerung.

Auch die Unternehmen haben im Zusammenwirken in Versorgungsketten, im Umgang mit ihren Beschäftigten und gegenüber ihren Kunden Verantwortung bewiesen. Wo gearbeitet werden konnte bzw. auch durfte, wurde ungeahnte Kraft entwickelt. Im europäischen Konzernverbund konnten wir auch mit Hilfe von Behörden Kündigungen vermeiden.

Exportmärkte bearbeiten

Nun geht es nicht nur für die Industrie darum, die hohe Unsicherheit rasch abzubauen, die Exportmärkte wieder aktiv zu bearbeiten (wo dies möglich ist) und den Rückgang unserer Wirtschaftsleistung möglichst gering zu halten. Durch den globalen Verlauf der Pandemie hat Österreich dabei einen gewissen zeitlichen Startvorteil. Wie können wir diesen optimal nützen? Dazu sieben Thesen:

1, Der Neustart braucht beherztes Vorgehen, Klarheit und Tempo, damit aus der Alternativlosigkeit der vergangenen Wochen wieder Zukunftsperspektiven wachsen. Die Krise hat uns unsere Grenzen gezeigt - viel wurde gelernt, manche Versäumnisse in der Vorbereitung sichtbar, und auch das wird aufzuarbeiten sein.

2, In der Krise wurden Möglichkeiten wie Grenzen des Föderalismus und der Europäischen Union deutlich sichtbar – etwa nationaler Egoismus, Schwächen in der Governance und Abhängigkeiten von kritischen Medizinprodukten. Die europäische Dimension wird in der Phase der Erholung wichtiger, was eine Debatte über Subsidiarität, Rollenverteilung und Eigenverantwortung anstoßen wird.