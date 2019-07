Dem Strache wäre es wurscht gewesen

Parteifinanz-Experte Hubert Sickinger befürchtet außerdem, dass die niedrig angesetzte Spendenobergrenze Umgehungskonstruktionen provozieren wird. Er sagt aber auch: die von Ex-FPÖ-Chef Strache im Ibiza-Video angeregte Umgehung der Regeln für die Parteienfinanzierung bleibt von der rot-blauen Einigung unberührt. Strache erklärte der Frau, die mitnichten die Nichte eines Oligarchen war, wie sie an parteinahe Vereine spenden könnte: „Die zahlen aber nicht an die Partei, sondern an einen gemeinnützigen Verein. Das musst du erklären. Du musst erklären, dass das nicht an den Rechnungshof geht.“ Sickinger verweist darauf, dass eine andere, fast sichere Möglichkeit zur Umgehung bleibt: Der rot-blaue Antrag enthält nämlich keine Bestimmung, die Personenkomitees zur Veröffentlichung ihrer Spenden oder gar ihrer Finanzen zwingen würde.

Was soll aber so ein Gesetz wert sein, das den eigentlichen Grund der Gesetzesänderung, nämlich Straches Aussagen in Ibiza zur Umgehung der Parteispendenregelungen, überhaupt nicht tangiert? Es riecht schon nach wenigen Stunden danach, dass man nur der Kurz-ÖVP ein Bein stellen wollte. Das mag parteipolitisch legitim sein, demokratiepolitisch ist es unsinnig. Noch können sie es ändern. Sonst wird Strache zufrieden drei Redbull-Vodka darauf trinken können.