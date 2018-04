Das Kopftuch drängt die Kinder in eine inferiore Rolle

Der Einwurf, das geplante Gesetz sei ein Eingriff in die Religionsfreiheit, verfehlt den Rechtskonflikt. Nicht alles, was von Religionsgemeinschaften für richtig gehalten wird, ist allein deshalb berechtigt und legitim. So können Erwachsene lebens- und gesundheitserhaltende Maßnahmen wie Operationen oder Bluttransfusionen ablehnen, aber Eltern haben selbst aus religiösen Gründen nicht das Recht, sie ihren Kindern zu verwehren. Da zudem die vom geplanten Gesetz betroffenen Kinder nicht religionsmündig sind, kommt die Religionsfreiheit nur vermittelt über das Erziehungsrecht der Eltern ins Spiel. Dieses kollidiert hier mit Kinderrechten, konkret mit dem Recht „auf Schutz vor Diskriminierung“ und „auf bestmögliche Entwicklung und Entfaltung“. Das „Kindeswohlvorrangigkeitsprinzip“ steht im Verfassungsrang und stellt einen verbindlichen Orientierungsmaßstab für Gesetzgebung, Gerichtsbarkeit und Verwaltung dar. Ein kleines Mädchen mit Hijab ist in seiner Bewegungsfreiheit und damit in seiner Entwicklung eingeschränkt und wird in eine inferiore Rolle gedrängt. Beides trifft auf Kippa und religiöse Kettenanhänger aller Art nicht zu. Das geplante Gesetz zielt im Übrigen nicht auf religiöse Neutralität ab, es geht einzig um den Kinderschutz. Der Hijab ist ein sichtbares Zeichen der Ungleichstellung der Geschlechter und widerspricht dem Unterrichtsprinzip „Erziehung zur Gleichstellung von Männern und Frauen“ diametral. Die Schule sollte ein Ort sein, wo sich Kinder unabhängig von Geschlecht, Herkunft und Religion der Eltern frei und spielerisch entfalten und ein unbefangenes Verhältnis zu ihrem Körper entwickeln können.

Nina Scholz ist Politikwissenschaftlerin und Autorin.