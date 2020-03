Da müssen wir durch

Mit dem ersten Todesfall in Österreich hat sich die Corona-Krise weiter verschärft. Österreich befindet sich in einem Ausnahmezustand. Das oberste Gebot lautet jetzt: Ruhe bewahren. Das fällt angesichts der vielen Hiobsbotschaften schwer, doch nichts wäre jetzt kontraproduktiver als Panik. So sind Hamsterkäufe absolut nicht notwendig. Selbst wenn in Österreich der nationale Notstand ausgerufen werden würde, so ist die Lebensmittelversorgung sichergestellt. Auch die Unternehmen der sogenannten kritischen Infrastruktur sind vorbereitet. Die Wasser- und Stromversorgung ist also ebenfalls sicher.

Weitere Maßnahmen

Bei der Bekämpfung des Virus gilt jetzt das Prinzip der Prioritätensetzung.