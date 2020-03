Coronavirus: Bitte leben wir doch einfach weiter!

Angst schwächt das Immunsystem und macht daher anfälliger, auch für das „ Coronavirus“ COVID-19.

Wenn man bedenkt, dass in Österreich pro Jahr rund 250.000 Menschen an der Influenza erkranken und 1.500 an den Folgen sterben, beschleicht mich das Gefühl, dass es sich bei COVID-19 derzeit eher um einen medialen Hype, als um eine existenzbedrohende Gefahr handelt.

Stellen Sie sich einmal vor, wir würden täglich jeden neuen Schnupfen und Halswehfall in den Medien vorgezählt bekommen. Oder jeden Verkehrstoten. Behalten wir also die Relationen im Auge. Wo es positive Testergebnisse gibt, gibt es so gut wie sicher auch andere Erkrankte. Nämlich jene 80 Prozent, bei denen die Krankheit unsichtbar oder wie eine harmlose Grippe verläuft. Sie werden nicht getestet, weil sie medizinisch unauffällig sind.