Corona ändert nicht alles

Viel von dem, was in den letzten Wochen in großem Stil verändert wurde, haben nämlich Entscheidungsträger aufgrund der ihnen vom Volk in einer demokratischen Wahl übertragenen Vollmachten bestimmt. Aber spätestens an dieser Stelle sollte man daran erinnern, dass es sich dabei um begründbare Einzelentscheidungen handelt, die in der Verantwortung der Entscheidungsträger liegen. Sie wurden von diesen als die besten von mehreren Möglichkeiten eingestuft, damit aktiv gewählt und müssen jetzt und auch in Zukunft verantwortet werden. Diese Reaktionen, also die von der Regierung auferlegten Maßnahmen sowie die Reaktionen der Mitmenschen, haben bereits mindestens so viel verändert wie das Virus selbst und werden langfristig noch viele weitere gravierende Auswirkungen zeigen.

Die Verkürzung „Corona ändert alles“ schiebt alle Macht einem Außenfeind, in dem Fall einem Virus zu und lässt den Menschen in seiner Entscheidungs- und Handlungskompetenz und in seiner Verantwortung aus dem Spiel. Aussagen wie „Corona ändert alles“ haben das Potenzial, Angst zu schüren, einen Außenfeind zu kreieren und die Möglichkeit zur Eigenverantwortung zu verschleiern.

Diese Kombination könnte gefährliche Auswirkungen haben. Will man dabei mitmachen, Menschen in einen solchen Zustand zu führen? Bisher waren diese Tendenzen bei bestimmten politischen Parteien zu finden, nun erkenne ich sie zusehends bei allen.

„Corona ändert alles“. Nein, das tut es bestimmt nicht.

Holen wir uns unsere Selbstwirksamkeit zurück und verstecken wir uns nicht hinter einem Virus. Zukünftigen noch gefährlicheren Verkürzungen wären damit Tür und Tor geöffnet.

Iris Seidler ist Psychotherapeutin und Lehrtherapeutin in Wien