Brief an Putin

Sollten Sie wider Erwarten nicht so intelligent sein, eine kleine Nachhilfe: Ja, in der Ukraine gibt es auch rechts-nationale Gruppen (wie in Russland auch), aber sie ist nicht von Nazis gelenkt, sondern von einem jüdischen Präsidenten. Sie müssen also niemanden befreien, die kamen ohne Sie gut zurecht. Wenn Sie Geschichtsbücher bemühen, werden Sie feststellen, dass die Ukraine nur zu einem Teil dem Zaren-Reich angehörte und damit historisch mitnichten „russisches Gebiet“ ist.

Und: Niemand wollte und will Russland vernichten.

Das Einzige, das dringend zu vernichten wäre, ist Ihre politische Rolle, sei es durch einen Putsch in Ihren Reihen, sei es durch den Strafgerichtshof in Den Haag.

Ihr aus der KGB-Schule genährter Revanchismus gegen den Westen zerstört die Existenz von Millionen Ukrainern und bedroht Frieden und Wohlstand der halben Welt. Auch den Wohlstand, den Staaten im ex-sowjetischen Einflussbereich seit ihrer Freiheit erlangt haben. Und den Sie Ihrem russischen Volk nie schaffen konnten/wollten(?). Weshalb Sie ihm mit dreisten Lügen die Wahrheit vorenthalten. Etwa die, dass Sie mit dem Beschuss von Wohnhäusern, Einkaufszentren, Theatern Massenmord am Brudervolk begehen.

Dieser Brief wird Sie nie erreichen – es erreichen Sie ja nicht einmal die Rufe der vielen Staatenführer, den Krieg zu stoppen. Die Adlaten der russischen Botschaft in Wien werden diesen Text übersetzen und vielleicht weiterreichen an irgend eine Unterunterabteilung im Außenministerium in Moskau. Das ist viel Aufwand in Ihrem Kontrollstaat – dieser umgelegt in einen Dienst am Volk, was könnte das für einen Aufschwung für Russland bedeuten!

Aber das hatten wir schon: Ihr Volk ist Ihnen egal. Die Welt ist Ihnen auch egal. Sie sind sich selbst genug und glauben, mit ein paar Atomwaffen in der Hinterhand das Spiel diktieren zu können. Die Welt wird Ihnen standhalten. Und am Ende werden Sie, wie alle, die sich in ungebremster Selbsterhöhung barbarisch an der Zivilisation vergreifen, als bluttriefender Narr in die Geschichte eingehen. Denn der Appell, sich, die Ukraine und die Welt nicht ins Unglück zu stürzen, ist ja leider vergebens.