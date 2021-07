So viele positive Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten – da hat sich das Smovey doch eine zweite Betrachtung verdient. Vergangene Woche habe ich berichtet, wie es funktioniert: Die freilaufenden Stahlkugeln im Inneren der gerippten Plastikschläuche bewirken bei Bewegung Vibrationen mit einer Frequenz von 60 Hz – das hat nicht nur einen Massageeffekt bis in die Tiefenmuskulatur, sondern wirkt sich positiv auf die körperliche Gesundheit von Jung und Alt aus. Alternativ zum Smovey-Training habe ich inzwischen Aqua-Smovey getestet. Hans Toberer im Hotel Steirerhof war der Erste, der ein Wasser-Training mit dem Smovey entwickelt hat. Das hat er gut gemacht, denn sein Work-out hat junge Hupfer wie mich und ältere Senioren gleichermaßen gefordert. Die Vibrationen sind auch unter Wasser deutlich spürbar, formen die Muskeln und straffen das Gewebe, während die Bandscheiben geschont werden. Nicht nur im Wasser ist Smovey im Vormarsch: Nordic Walken hat ausgedient. Mir waren diese Stöcke nie geheuer und ich beobachtete oft genug, wie sie träge (und unnütz) mitgeschleift wurden. Beim Smovey-Walking schwingen die Arme automatisch so, wie es mit den Stöcken sein sollte, weil die Stahlkugeln sonst keine Vibration bewirken. Smovey wird wohl noch in einigen Bereichen Einzug halten. Eine Leserin machte mich etwa auf smoWAY aufmerksam, bei dem Stadtspaziergänge mit Smovey-Übungen verbunden werden (www.wien-stadtfuehrung.info).

Geeignet für alle – von motivierten Kindern bis zu experimentierfreudigen Senioren.Fun Factor eine tolle Ergänzung und sportliche Bereicherung für alle möglichen Aktivitäten.Effekt Je nach Intensität werden bis zu 900 Kalorien pro Stunde verbrannt.Infos Smovey Walking und Aqua-Smovey wird etwa im Hotel Steirerhof (www.dersteirerhof.at) angeboten. Eine Liste mit allen Smovey-Trainern und aktuellen Event-Terminen gibt es online unter www.smovey.com