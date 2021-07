Joggen gehört ja wohl zu den unkompliziertesten Sportarten überhaupt: Ab in die Laufschuhe und los. Nur leider kann das auch so unglaublich langweilig sein. Bevor ich auf dem Laufband angeödet in einen TV-Bildschirm glotze, zieht es mich lieber in den Park. Eine gute Gelegenheit, eine dieser Lauf-Applikationen fürs Handy zu testen. Die Entscheidung fiel schnell auf „ runtastic“ – nicht nur, weil sie mit mehr als zwölf Millionen Downloads zu den weltweit erfolgreichsten Fitness-Apps gehört, sondern auch, weil sie von Österreichern entwickelt wurde.

Mein erster Eindruck ist absolut positiv: Beim Start gebe ich an, welche Sportart ich ausführe, dann werden Zeit, Geschwindigkeit, Strecke und sogar Höhenmeter aufgezeichnet. Über die Netzwerkfunktionen kann ich virtuell gegen Freunde laufen, die auch die App nutzen – oder ich laufe gegen meine eigenen Bestzeiten. Die vielen Schmankerl kann ich auf dem Platz hier gar nicht aufzählen, besonders gut gefällt mir aber noch die Möglichkeit, eine eigene Wiedergabeliste für Musik zusammenzustellen.Das ist insofern toll, weil eine neue Studie gerade wieder die Bedeutung von Musik auf das Schritttempo belegt hat. Die Forscher haben daraufhin sogar eine App entwickelt, die Musik passend zum Lauftempo sortiert (zu finden unter Cruise Control). Puristische Läufer werden diesen ganzen Schnickschnack wohl verweigern – aber es gibt ja auch Leute wie mich, denen solche Apps erst auf die Sprünge helfen!