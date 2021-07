Randnotiz: Schuhwerk

Mehr als die Outdoor-Treter irritieren mich dabei die Badeschlapfen. Einmal davon abgesehen, dass wir alle in, wasweißich, sagen wir: Turnschuhen, Halbschuhen, Sandalen, Stiefeln durch den heimischen Alltag zwischen Rendezvous, Arbeit und Einkauf watscheln. Davon abgesehen: Die Badeschlapfen schlagen sich oft mit den Umständen. Es sieht einfach eigen aus, oben Schal, weil der Wind so weht. Dicke Jacke, weil es nur zehn Grad hat. Lange Hose, weil eben. Tuch um die Ohren, Handschuhe, heißer Tee. Und FlipFlops. Ich erkläre mir das so: FlipFlops sind das Freiheitsgefühl der soeben verblichenen Nuller-Jahre. Woodstock, Kommunen, Schrebergarten, Cabrio, flexibles Arbeitszeitmodell, FlipFlops. Das ist Entwicklung. Im Urlaub lasse ich es mir gut gehen, da engen mich keine schnieken Ledernen ein, im Urlaub trage ich Plastik mit Band, Freiheit den Füßen. Wurscht, wie kalt es ist. Wurscht wie unpassend. Die Krux: FlipFlops sind wie Bauchtasche. Da wirst du nicht nur als Tourist erkannt, deine Füße schreien auch: Ich bin ein Tourist, nehmt mich nicht ernst. Ich habe gestern übrigens mein zweites Paar Schuhe stehen lassen. Nach den knöchelhohen Herbstschuhen in Lima nun auch die halbschuhhaften Segelschuhe in Mendoza. Die haben nämlich schon gerochen. Ich habe mir neue, ähnliche gekauft. Insofern ist diese Geschichte auch mein Dank an diese beiden Paar Schuhe, die nun sicher schon ein Peruaner und ein Argentinier tragen. p.s. Oh ja, ich wäre dankbar für andere Erklärungen zum FlipFlop-Kult der Societas Turistica.