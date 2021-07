Hhubers Weltreise: Stehaufkönig

Die Route bisher: Wien - Madrid ( Spanien) - San José ( Costa Rica) - Tortuguero - Puerto Viejo - Manzanillo - Vulkan Arenal - Monteverde - San Juan del Sur ( Nicaragua) - Isla Ometepe - Granada - SOS Kinderdorf Santa Ana ( El Salvador) - Quezaltenango ( Guatemala) - Puerto Arista ( Mexiko) - Oaxaca - Mexiko City - Lima ( Peru) - Paracas - Nasca - Arequipa - Puno/ Titicacasee - Isla Amantani - Cusco - Machu Picchu - Lima - Punta Arenas ( Chile) - Tierra del Fuego, chilenischer Teil - Ushuaia ( Argentinien) - Isla Carlos III. ( Chile) - Puerto Natales - Torres del Paine - El Calafate ( Argentinien) - Buenos Aires - Mendoza - Valparaiso ( Chile) - Santiago de Chile - Auckland ( Neuseeland) - Wellsford - Ngunguru - Tutukaka - Kawakawa - Paihia - Kaitaia - Cape Reinga - Matakohe - Tauchkurs in Tutukaka - Peninsula Coromandel - Auckland - Taupo - Napier - Wellington - Fähre auf die Südinsel - Picton - Takaka - Kaiteriteri - Punakaiki - Arthur's Pass - Christchurch - Twizel - Aoraki/Mount Cook - Dunedin - Te Anau - Milford Sound - Queenstown - Wakana - Franz Josef - Hanmer Springs - Kaikoura - Fähre auf die Nordinsel - Paraparaumu - National Park - Tongariro Crossing - Whanganui - Wellington - Rotorua - Auckland - Sydney ( Australien) - Blue Mountains - Cairns - Great Barrier Reef - Cape Tribulation - Sydney - Tokyo ( Japan) - Kyoto - Hiroshima - Osaka - Hongkong ( China; selbstverwaltete Region) - Macao ( China; sR) - Ho Chi Minh City/ Saigon ( Vietnam) - Cu Chi-Tunnels - Nha Trang - Motorradtour durch das zentrale Hochland (Buon Ma Thout, Kon Tum, Tac Glei) - Hoi An - Hue - Hanoi - Halong Bay - Ninh Binh - Tam Coc - Savannaketh ( Laos) - Pakse - Bolaven Plateau - Champasak - Si Phan Don Islands/ Don Kong Island - Kratie ( Kambodscha) - Phnom Penh - Sihanoukville - Battambang - Siem Reap, nächstes Ziel: Bangkok ( Thailand).Schnäppchen dieser Tage: Im Russian Market von Phnom Penh habe ich Souvenirs gekauft. Das Khmer-Hemd aus Seide um sieben US-Dollar (sechs Euro, danke Griechenland), den Pashmina-Schal um drei. Ohne Echtheits-Zertifikat.Nepp dieser Tage: Ebendort verkauft man Zippo-Feuerzeuge aus Kriegszeiten. Die gehörten Amerikanern und tragen Sprüche wie "Don't tell me about Vietnam - I was there", aber auch Deftigeres. Die Originale kosten 30 US-Dollar (27 Euro), die hübschen Nachbauten sieben, die einfachen vier. Ich mag solche Souvenirs nicht besonders.