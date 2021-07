Hhubers Weltreise: Reisende, Hauptteil

Die Entscheidung für die russischen Fabrikate sei natürlich perfekt gewesen, erzählen sie. Die Menschen laufen herbei und wollen Fotos davon machen. Wichtiger noch: Die Polizisten reden bei Anhaltungen mehr übers Bike als übers Eingemachte, vergessen so gelegentlich das Bestechungsgeld. Als die beiden im Niemandsland zwischen Turkmenistan und Usbekistan schlafen mussten, weil die Grenzposten frühzeitig schlossen, hielten sie mit den schwenkbaren Scheinwerfern Kojoten auf Distanz. Die Maschinen seien zwar langsamer, aber dafür sei genug Platz fürs Gepäck. Und all das Lob ist natürlich nur die halbe Wahrheit. Denn wieso Russlands Wirtschaft nur langsam in die Gänge kommt, werde einem auch klar, wenn man eine russische Maschine ab Werk kauft, sagen Charles und Florent. Als erstes sei der Lack abgegangen. Dann seien Teile wie die Halterung des Benzinkanisters abgebrochen. Und nach rund einem Monat sei keine Schraube am Gerät nicht nachgezogen, ausgetauscht oder als unbrauchbar abgeschrieben. Getriebe und Kupplung haben etwas von Geduldsspiel. Aber die beiden dachten beim Kauf vor allem an die Tatsache, dass man für ein russisches Modell in den Ex-Sowjetstaaten leicht Ersatzteile bekommt. Heute wissen sie, dass das nicht stimmt. Bei solchen Geschichten lachen die beiden das Lächeln der Unbesiegbaren. Um das alles gehe es nicht, sondern um die Reise, das Geld für einen guten Zweck und das Andenken an den Freund. Was können einem da ein paar Pannen anhaben? Oder das verwunderte Gesicht der Menschen, denen sie den Kaufpreis der Motorräder nennen: Anfangs haben sie 4000 Dollar gesagt. Weil sich da alle abhauten, sagten sie bald 3000. Jetzt seien sie bei 2000 und die Lacher würden leiser. Tatsächlich zahlten sie 6000, pro Stück.Aber wurscht. Sie sind noch auf der Reise, nichts stoppte sie. Und deshalb lachen Charles und Florent noch. Sie haben recht, Reisen ist manchmal die ständige Verdrehung der Volksweisheit, dass uns härter macht, was uns nicht umbringt: Was uns nicht aufhält, macht uns weiser. Und so gedenke ich im Stillen gerne meiner Reisebekanntschaften der vergangenen 300 Tage: des farbigen (oder wie sagt man jetzt?) Flugzeugnachbarn von Osaka nach Peking, der mit 50 im Eiskunstlauf gegen 17-Jährige antritt. Oder des englischen Geschäftsmannes aus dem Raucherkammerl am Flughafen Delhi, der sagt "Geschäfte macht man heute nur mehr dort, wo es gefährlich ist". Oder des SOS-Kinderdorf Präsidenten, der mir in Moosburg sagte: "Ich brauche diese Reisen. Nach zwei Stunden in meinem Büro werde ich unruhig."