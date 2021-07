Hhubers Weltreise: Indien...

An allen anderen Ghats tummeln sich Hindus, die zum Bad im Ganges, zur Waschung im heiligen Fluss aus ganz Indien anreisen. Wir fuhren wenige Meter vom Ufer, wo Frauen und Männern auch von dem Wasser tranken. Flussseitig schwamm eine Leiche, die es wohl nicht auf dem Flussgrund gehalten hatte. Ringsum schwemmten Menschen ihre Abfälle, die Kuhscheiße der Straße und den Dreck einer unhygienischen Armut in den Fluss. Mich wunderte nichts mehr, ich verstand plötzlich: Die Religion steht den Menschen hier durchaus im Weg. Wie kann es im Sinn irgendeines Gottes sein, das Elend durch solche Rituale noch schlimmer zu machen? "I only bath in the Ganga river, when someone of my family dies. And then I always become sick and get fever", sagt Guesthouse-Monu, als ich nachfrage. Ihm sei vieles dieser Religion egal, man müsse mehr für die Armen machen. Dabei ist Monu aus der Brahmin-Kaste, ganz oben. Aber er findet wohl auch, dass ein Land, das so tief in der Scheiße steckt, sich soziale Zwänge nicht kümmern kann. "You have only seen the shit of India", sagte Monu. Und er hatte wohl Recht. Trotzdem wird es dauern, bis ich mir den Rest anschauen komme. Dazu habe ich schon hinter zu viele Ecken geschaut und gesehen wie schön es ist, wenn Menschen sich um ihr eigenes Befinden kümmern. Bei aller Armut.