Richtig waschen: Wie weniger Mikroplastik ins Abwasser gelangt

Wer seine Wäsche in die Maschine schmeißt, der hat hinterher zwar saubere Hosen und T-Shirts, gleichzeitig belastet er aber auch die Umwelt. Fast 13.000 Tonnen Mikrofasern - das entspricht zwei Müllwagen pro Tag - gelangen so jedes Jahr in die Meere rund um Europa.

Bei jeder Wäsche werden nämlich Tausende von winzigen Mikrofasern aus dem Stoff in Flüsse freigesetzt. Wissenschaftler spekulieren seit einiger Zeit, dass diese Mikrofasern mehr Schaden anrichten könnten als z.B. Mikroperlen in Kosmetika.

Wie sehr, das haben jetzt Forscher der Northumbria University in Kooperation mit dem Chemieriesen Procter & Gamble, zu dem Marken wie Ariel und Lenor gehören, untersucht.

Ihre forensische Analyse ergab, dass bei einem Standard-Waschzyklus durchschnittlich 114 mg Mikrofasern pro Kilogramm Stoff bei jeder Waschladung freigesetzt werden.

36 Milliarden Waschladungen pro Jahr

Experten gehen davon aus, dass in Europa jährlich 35,6 Milliarden Waschladungen gewaschen werden – allein in Europa gelangen so jedes Jahr 12.709 Tonnen Mikrofasern aus den Waschmaschinen in Flüsse und später ins Meer.

Die Forscher haben jetzt herausgefunden, dass man diese Menge reduzieren kann, indem man sein Waschverhalten ändert: Bei einem 30-minütiger Wäsche bei 15 °C werden im Vergleich zu einem Standardwaschgang von 85 Minuten bei 40°C die Plastikpartikel um 30 Prozent reduziert. Immerhin.