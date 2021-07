Viennafair: Operation gelungen...

Beim Kunstraum "Gardens" aus Vilnius/ Litauen, einer der neuen Galerien im Viennafair-Programm, spielt sich das Ausstellungsgeschehen auf einem bloßen Tapeziertisch ab: Hier gibt es Kunstwerke in Setzkastengröße, darunter einen filigranen, vom Künstler Antanas Gerlikas ersonnenen Ast, der als "Guide Stick" stets auf andere Kunstwerke zeigt, wie die Galeristin erklärt.

Schön und subtil sind auch die Arbeiten der - unter Insidern hoch gehandelten - Polin Agnieszka Polska, die bei Zak Branicka ( Berlin/ Krakau) zu sehen sind: Mit einem Preis von 4500 Euro für eine dreiteilige Foto-Arbeit, in der die studierte Kunsthistorikerin Flusssteine in verschiedenen Perspektiven inszeniert, ist die Künstlerin auch noch am leistbaren Ende des Spektrums angesiedelt.

Platte, pompöse Kunstwerke sind auf dieser Messe erfreulicherweise dünn gesät - in Form von verpixelten Pornofotos sind sie etwa bei der russischen 16thLine Gallery zu finden. Ansonsten kommt Kitsch meist mit Ironie im Gepäck - etwa am gemeinsamen Stand der Wiener Galerie Krinzinger und der Antwerpener Galerie Swaijzer, wo der deutsche Trash-Meister Hans-Peter Feldmann mit rosa Venus-Statuen (16.500€) und verfremdeten Porträts (55.000) zu sehen ist. Ob der ästhetische Overkill am Stand des Wiener Aktionismus-Experten Philipp Konzett aufgeht, bleibt abzuwarten: Bei ihm hat der Künster Christian Eisenberger eine Wand mit übel riechenden Fäkalien bemalt.