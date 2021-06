Ruth Brauer: "Ich war lange zerrissen"

Frau Brauer, Sie sind Schauspielerin, unterrichten Schauspieler, haben zwei Kinder, führen im Bronski & Grünberg zum ersten Mal Regie. Wie kriegen Sie alles unter einen Hut?

Es ist natürlich auch immer wieder eine Überforderung, aber ich glaube, es ist wichtig, alles für sich zu sehen. Wenn ich unterrichte, unterrichte ich, wenn ich spiele, spiele ich und wenn ich mit meiner Kleinen einkaufen gehe, (Anm.: Naomi, vier Jahre alt) dann mache ich nur das. Die Versuchung ist halt immer dieses Teil (zeigt auf ihr Handy).

Sind Sie eine Handymutter?

Was ist eine Handymutter?

Das sind die Mütter, die während Sie sich mit Ihren Kindern beschäftigen, das Handy nicht aus der Hand legen. Man sieht sehr häufig Mütter, die Kinderwagen schieben und dabei telefonieren oder am Handy herumwischen.

Das mache ich nicht. Natürlich muss ich für meine große Tochter erreichbar sein (Anm.: Alina ist zwölf). Aber wir müssen ja erst mal lernen, mit diesem Ding umzugehen. Wie lange gibt es das schon? Zehn, 15 Jahre? Es ist ein tolles Tool, aber wenn es die ganze Zeit mitmischt, ist das eine Katastrophe. Man kommt nicht mehr in einen Flow, weder mit den Kindern, noch im Beruf.

Ist die doppelte Aufgabe – Familie und Beruf – manchmal eine Belastung für Sie?

Ja sicher, total. Ich glaube, man muss einfach akzeptieren, dass es zu einer Belastung kommt, wenn man viele Sachen auf einmal macht und zwei Kinder hat – und das ist auch okay. Dann ist man halt mal krank, was noch mehr belastet, weil man ja viel zu tun hat. Aber mit jedem Jahr lerne ich ein bissi dazu.

Ich habe gelesen, dass Sie Ihre Kinder ohne Glaubensbekenntnis aufziehen. Sie selbst sind Jüdin, Ihr Mann ist Protestant. Warum handhaben Sie das so?

Ich bin traditionell jüdisch aufgewachsen, aber nicht orthodox, also nicht streng. Ich habe sehr früh und sehr schnell verstanden, dass es eine allgemein gültige Regel gibt: Was du aussendest, kommt zu dir zurück! Liebe und Eigenverantwortung sind Dinge, die für mich über allen Religionen stehen. Das sind die Grundpfeiler, die ich meinen Kindern mitgebe. Und die findet man in allen Religionen, egal ob Judentum, Christentum, Islam oder Buddhismus. Wenn meine Kinder trotzdem einmal eine Religion brauchen, dann können sie sich die selbst aussuchen.

Was, wenn sie sich fürs Christentum entscheiden?

Bitteschön. Sollen sie machen. Religion hat für mich etwas mit Ritualen zu tun und wir haben zu wenig Rituale, wie ich finde. Weihnachten, Chanukka, Neujahr oder Pessach: Das ist alles sehr schön. Es ist auch im Judentum fantastisch, wenn man am Sabbat ruht und nur für die Familie da ist, ganz ohne Elektrizität. Es ist eine tolle Sache, sich zu besinnen. Nur de facto funktioniert es nicht. Ich spiele am Samstag oft Theater. Wenn ich das religiöse Judentum also leben würde, müsste ich aus meinem Beruf aussteigen.

Und sich koscher ernähren.

Auch meine Kinder würden dann nur mit jüdischen Kindern verkehren, weil ich mir nur dann sicher sein könnte, dass sie auch wirklich koscher essen. Da fängt's dann für mich an, dass Religion etwas Trennendes hat. Auf der einen Seite ist Religion toll, weil es Rituale gibt. Aber sie hat auch etwas Trennendes. Das ist das Problem, vor dem wir alle stehen. Was machen wir mit dem ganzen Chaos?