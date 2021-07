Modemekka Wien

Die britische Designerin und "Queen of Punk" Vivienne Westwood macht den Anfang. Ihr erster Wien-Store befindet sich seit kurzer Zeit am Tuchlauben 12. Dann folgte die "Königin des Stricks". Am 25. September 2012 eröffnete Sonia Rykiels erster Shop in Wien. In der Goldschmiedgasse 5 finden Frauen nicht nur die berühmte Strickware der Französin, sondern auch Abendkleider, Accessoires und süße Kindermode.

Damit aber nicht genug: Im Oktober werden auch Armani und Louis Vuitton die Tore zu ihren neuen Stores in der Wiener Innenstadt öffnen. Sieht ganz so aus, als könnte Wien doch irgendwann einmal zu einer Modemetropole werden.