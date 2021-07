Giuseppe Arcimboldo: Flora (1589)

1587 wurde Arcimboldo in Pension geschickt und kehrte - mit einer guten Rente und zahlreichen Ehren ausgestattet - in seine Heimatstadt Mailand zurück. Als Dank malte er schließlich 1589 das erste jener zwei " Flora"-Bilder, die nun im KHM zu sehen ist: Ein Frauenbildnis, ganz aus Blumen zusammengesetzt, die in akribischem Detail wiedergegeben sind. Jede Pflanze verdankt sich intensiven Naturstudien, die Arcimboldo schon während seiner Zeit am Hof intensiv betrieben hatte.

Die Inspiration der Figur geht auf eine Stelle in den "Fasti" des römischen Dichters Ovid zurück: Demgemäß war die Welt karg und grau, bis der Windgott Zephyr die Nymphe Chloris befruchtete und sie in " Flora" verwandelte: Sie brachte die Blumen und die Farben in die Welt.