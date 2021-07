Isas Fitting bei Irina Vitjaz

Anprobe im Atelier Irina Vitjaz: Die Uhr tickt (die Waage leider auch), bis zum Philharmonikerball am Donnerstag sinds nur mehr ein paar wenige Tage. Mein Kleid existiert vorläufig nur in Irinas Fantasie und in einem kostbaren Stoffballen. Ein Probekleid am Haken darf ich anhalten und mich im Spiegel bewundern, es ist gefühlte Size “Triple Zero”. Na ja. Irina ist sehr zufrieden: “You will be beautiful and don’t worry, enough time, dress will be ready before the ball.” Ahhhh, ja. Das wär nicht schlecht.