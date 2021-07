Welt-Reise, Tag 9 - Libyen

Die Österreicher in Libyen leben wie alle anderen Europäer in Libyen. In einer Parallelwelt. In goldenen Käfigen. In der Früh schlagen sie in ihren klar separierten Häusern oder auch in einem eigenen Camp die Augen auf. Dann bringen sie ihre Kinder mit ihren großen Kutschen in eine der internationalen Schulen. Die Männer fahren weiter in ihre klimatisierten Büros, die Frauen zurück in ihre Käfige. Kontakt mit den Einheimischen haben sie nur, wenn sie ihr Personal anleiten. Die Szenen gleichen sich. Einzig der Umgang macht den Unterschied. Zum Glück gibt es auch ausreichend Österreicher, die nicht mehr wie Kolonialherren auftreten. Doch ab und zu begegnet man auch dem einfachen Mann auf der Straße. Oder auch im Basar von Tripolis. Und dann würde man ihn gerne fragen: Oh, Herr, Sie bügeln, ist Hausarbeit in Ihrem Land und in Ihrer Religion nicht den Frauen vorbehalten? Wie geht es Ihnen eigentlich? Haben Sie Familie? Kinder? Wie viel verdienen Sie so in einem Monat? Und: Unter uns, was halten Sie persönlich vom großen Führer? Fühlen Sie sich in Ihrem Land frei oder leiden Sie unter der Bevormundung durch das Regime?