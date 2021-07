Welt-Reise, Tag 80 - Deutschland

Reisetage: 112. Arbeitstage: 80. Durchschnittliche Schlafstunden pro Nacht: 5. Porträtierte Österreicher: mehr als 200. Flüge insgesamt: 47. Nachtflüge: 6. Längster Flug: Sydney - Auckland - Buenos Aires (knapp 20 Stunden). Kürzester Flug: Stockholm - Hagfors (40 Minuten). Stationen dieser Reise: Casablanca - Marrakesch - Lagos - Tripolis - Benghazi - Kairo - Ankara - Kayseri - Istanbul - Abu Dhabi - Dubai - New Delhi - Agra - Almaty - Peking - Guangzhou - Seoul - Tokio - Hongkong - Singapur - Bangkok - Hat Yai - Jakarta - Sydney - Hunter Valley - Buenos Aires - Provinz Cordoba - Sao Paulo - Piracicaba - Mexico City - Kupfercanyon - Los Angeles - New York - Toronto - Aurora - Niagara Falls - London, Ontario - Stockholm - Uddeholm - Riga - Ventspils - Moskau - Bukarest - Sibiu - Sarajevo - Srebrenica - Neretva-Tal - London - Berlin - Luckenwalde - Berlin - Wien. Städte, die angeflogen, aber nicht betreten wurden: Belgrad, Doha ( Katar), Kuala Lumpur ( Malaysia), Warschau. Best of Verkehrsmittel: Doppelmayr-Seilbahn über den Kupfercanyon in Mexiko. Saftigste Rechnung: 425 € fürs Wäschewaschen in einem Hotel in Sao Paolo. Erstbeste Showeinlage: Geisterfahrt auf der Autobahn in Benghazi, Libyen. Zweitbeste Showeinlage: Vier brasilianische Schuhplattler von der "Grupa Tirol", die noch nie in Tirol waren. Erstweiseste Weisheit eines österreichischen Wirtschaftsdelegierten: "Who is first is first." Zweitweiseste Weisheit eines österreichischen Wirtschaftsdelegierten: "Gute Ernte, gutes Jahr. Schlechte Ernte, schlechtes Jahr." Höchstes Lob eines österreichischen Wirtschaftsdelegierten an einen Weltreisenden: "Sie sind ein Bursch!" Dekadentestes Hotel: Quasr Al Sarab Desert Resort in der Liwa-Wüste in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Charmantestes Hotel: Hotel Michele, Sarajevo, Bosnien und Herzegowina. Heißeste Station: Lagos, Nigeria, plus 42 Grad Celsius. Kälteste Station: Seoul, Südkorea, minus 16 Grad Celsius. Grindigste Stadt: Jakarta, Indonesien. Anstrengendste Stadt: New Delhi, Indien. Gefährlichste Stadt: Lagos, Nigeria. Pulsierendste Stadt: New York, USA. Ruhigste Stadt: Stockholm, Schweden. Melancholischste Stadt: Sarajevo, BiH. Merkwürdigster Österreicher: Der österreichische Militärattaché in Rom. Denkwürdigster Österreicher: Frank Stronach. Österreicher, der am öftesten "Eierschädel" in einer Stunde sagen kann: Alfred Riedl, Fußballtrainer. Fürsorglichster Chauffeur einer österreichischen Außenhandelsstelle: Johann Waschl, Tokio (wir hoffen, dass es ihm, seiner Familie und seinen Kollegen in diesen schweren Tagen gut geht). Schnellster Chauffeur einer österreichischen Außenhandelsstelle: Samir Nedžibović, Sarajevo. Was auf dieser Reise am meisten vermisst wurde: Familie, Freunde, Fahrrad. Was nach dieser Reise nicht vermisst wird: Flughäfen, Flugzeuge, Frühstücksbuffets. Eine Erkenntnis von vielen: KH Grassers Diplome ebenso wie die Erfolge des österreichischen Skiverbands sind - vom Weiten betrachtet - eher wurscht.

