Welt-Reise, Tag 77 - Großbritannien

Nike Town an der Ecke Oxford Street, Regent Street - eine Stadt in der Stadt. Nicht nur der größte Laden des US-Sportartikelkonzerns weltweit, inzwischen auch seine mit Abstand wichtigste Adresse. Ein Labor für seine Marketingprofis: Was hier von den Kunden gut angenommen wird, hat Chance, hinaus in die Welt und irgendwann auch einmal nach Österreich zu gelangen. Das Gleiche gilt für die Shop-Ausstattung. "Die wird zu hundert Prozent in Österreich produziert", betont Roman Fußthaler, der in UK die Firmengruppe Umdasch vertritt. Das Amstettener Unternehmen zählt heute zu den größten Ladenbauern Europas. In London stattet man unter anderem das bekannte Kaufhaus Harrod's entsprechend aus, ebenso die Marken Ralph Lauren, Gant, Mulberry, Esprit sowie Abercrombie & Fitch. Bekannteste Kunden in Österreich: Kastner & Öhler, Intersport Eybl, Blue Tomato. Die schnellen Beats aus den Lautsprechern, die in Nike Town wie belastete Herzen von schnellen Läufern schlagen, prallen ebenso schnell von den rustikal wirkenden Holzwänden zurück. Der Innenausbau-Ingenieur aus Purgstall bei Scheibbs lächelt. "Das waren früher Fußböden - in Turnsälen im Mostviertel." Er selbst ist hier am Puls der Sportartikelindustrie. Leitet alle Ideen, welche die Kreativen von Nike an ihn herantragen, an seine Kollegen in Amstetten weiter. Und die schaffen dann binnen kürzester Zeit das scheinbar Unmögliche. Vorgefertigt kommen die Shop-Teile dann nach London, wo sie von den 15 Umdasch-Mitarbeitern - im ständigen Wettrennen mit der Zeit - montiert werden. Das Kalkül dabei ist sonnenklar: Nike will, darf keine Zeit verlieren. Im Moment wird auch hier die Nachhaltigkeit groß geschrieben. Nach all den Jahren, in denen Sportschuhe als reine Wegwerfprodukte gehandelt wurden. Doch auch die Lauf-Kundschaft ist kritischer geworden. Daher auch das wiederverwertete Holz aus dem Mostviertel. Das Erfolgsrezept seiner Firma beschreibt Fußthaler so: "Wir arbeiten wie ein gut aufgestelltes Fußballteam. Jeder macht das, was er am Besten kann." Nike Town ist für den Niederösterreicher auch ein Prüfstein: "Wenn wir das hier gut hinbekommen, wenn wir hier alle Baugenehmigungen bekommen, dann trauen wir uns auch zu, so ein Haus in Sankt Pölten zu bauen." Er ist bereits seit zehn Jahren im Geschäft. Ist seither gefordert wie ein Marathonläufer, der zwischendurch öfters zum Sprint ansetzen muss. Mag die Arbeit mit den Profis der Vermarktung noch so spannend sein, genau darin liegt auch die Anstrengung. Der Rastlose sagt: "Das ist hier ein reines Projektgeschäft. Wir sind getrieben vom Kunden. Definieren uns durch die Qualität in der Zeit." Bisher mit Erfolg: Vor sechs Jahren haben seine Kollegen die erste Abteilung umgebaut. "Inzwischen jede Abteilung zwei Mal." Wie hoch das Tempo in London sein muss, geht aus folgender Beobachtung des Geschäftsführers hervor: "Wenn ich wieder einmal heim nach Purgstall komme, dann habe ich das Gefühl, dass die Welt stehen geblieben ist."