Welt-Reise, Tag 71 - Russland

Rudolf Haderer, der Herr mit der auffallend roten Ray-Ban-Brille, lädt heute in eine bekannte Moskauer Brauerei. Der 55-jährige Geschäftsmann aus einer bekannten Hausrucker Konditorfamilie arbeitet dort an einer Erfolgsstory maßgeblich mit. Dazu kommen wir gleich. Zuvor noch ein Wort zur Brauerei: Die Moscow Brewing Company ist in privatem Besitz, gehört findigen russischen Geschäftsleuten und befindet sich in Mytischi, einer der gut organisierten Satellitenstädte knapp außerhalb des großen Autobahnrings. Seit einigen Wochen werden hier auch Fruchtsäfte der Firma Pago abgefüllt. Pago wurde im Jahr 1888 in Klagenfurt gegründet. Die ersten drei Buchstaben stehen für den Familiennamen des Gründers, Jakob Pagits, das O für Obst. Im Jahr 1900 hat die Familie Pagits in ihrer kleinen Manufaktur nicht nur Sodawasser abgefüllt, sondern erstmals auch Fruchtsäfte aus Äpfeln, schwarzer und roter Johannisbeere. Das unternehmerische Engagement von Rudolf Haderer hat aus österreichischer Sicht nur einen kleinen Schönheitsfehler: Schön, dass er den Umsatz von Pago jedes Jahr verdreifacht. Doch er verdreifacht den Umsatz für den beinahe allmächtigen Heineken-Konzern. Die Familie Pagits hat ihre Firma bereits im Jahr 1977 an die Brau Union verkauft. Und die wurde wiederum 2003 als Brau AG sukzessive von Heineken geschluckt. Haderer erzählt lieber vom unaufhaltsamen Aufstieg der Marke Pago in Russland. Am Anfang habe man die auffallenden Fruchtsaftflaschen mit dem gelben Deckel ausschließlich als Premium-Premium-Produkt lanciert. In den Gourmet-Tempeln der Moskauer Neureichen. Flankiert von etlichen Marketing-Maßnahmen. Unter anderem offerierte man am Internationalen Frauentag Sekt mit Erdbeer-Pago - speziell für die aufgemascherlten Damen mit den zu kurzen Röcken. Der Pago-Projektleiter, der passend zu Pago keinen Alkohol trinkt, ist ein Profi beim Aufbau von Marken. Er betont, dass seine Firma heute dreißig Prozent ins Marketing pumpt. "Am Anfang war es sogar das Drei- und Vierfache." Ab April will er dann alle Fruchtsaft-Sorten von Pago am Stadtrand von Moskau produzieren. Und sich somit noch mehr von der Mutterfirma in Klagenfurt abnabeln. Haderer hat aber auch noch ganz andere Pläne. Der Konditorsohn will noch in diesem Frühjahr gemeinsam mit russischen Geschäftspartnern ein Mega-Wiener-Kaffeehaus eröffnen. So viel will er bereits verraten: "Wir werden rund um die Uhr geöffnet, hundert Angestellte und Platz für 170 Gäste haben." Neben der Café-Konditorei soll auch eine eigene Schau-Bäckerei eingerichtet werden. Und auch der Bezug zu Österreich wird dort gleich mehrfach gegeben sein: "Es geht halt nix über eine gediegene Küche und wohl schmeckende Lebensmittel."