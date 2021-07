Welt-Reise, Tag 63 - Kanada

Heute Kanada! Nach der Landung in Toronto geht es direkt nach Aurora, Ontario: auf den elitären Golfklub von Frank Stronach. Der wartet schon - mit dem Mittagessen. Und beklagt sich, kaum ist der edle Rotwein kredenzt, dass er von österreichischen Journalisten oft falsch verstanden wird. Fordert daher, als wäre es das Normalste von der Welt, alles Geschriebene vorab kontrollieren zu dürfen. Damit wir uns nicht falsch verstehen, Mister Stronach: In Ihrer eigenen Firma können Sie König sein und das Gold so verteilen, wie Sie es für richtig halten, gerne auch so, dass niemand dominiert wird, wie sie sagen. Die Republik Österreich ist allerdings kein Königreich. Daher gilt dort weiterhin das Gesetz der Pressefreiheit. Aber lassen wir doch ausnahmsweise all die Missverständnisse und Kränkungen der vergangenen Jahre beiseite! Konzentrieren wir uns auf das Wesentliche, die Fakten: In Aurora leben 50.000 Menschen, 5000 arbeiten für Magna. Sie alle und auch ihre Kollegen in der Steiermark haben nicht zuletzt deshalb Arbeit, weil ein fleißiger wie mutiger Werkzeugmacher aus Weiz eine Vision gehabt hat. Und erst dann einen Schritt aus der ersten Reihe seines Konzerns zurückgetreten ist, als diese Idee mehr als nur umgesetzt war. Faktum ist auch, dass Onkel Fränk mit seinen 78 Jahren noch immer körperlich sehr fit und geistig sehr wach ist. Reden wir nicht über Fußball in Österreich, falsche Berater, Opel, staatliche Förderungen, gebaute Pferdebahnen sowie nicht gebaute Stadien, Einkaufszentren und Vergnügungsparks im Süden von Wien, sehen wir auch über sprachliche Bilder hinweg, die eher grob gesprochen als gut durchdacht sind, dann bleibt doch noch immer: Der Unternehmer Frank Stronach muss ein leuchtendes Vorbild für all jene sein, die oft von der Wichtigkeit des Exports für die österreichische Wirtschaft reden. He did it! Er sagt heute: "Ich bin dort, wo ich bin, weil ich eine gewisse Neugier gehabt habe." Auch eine Tatsache: Magna gilt in Kanada als angesehene, hart kalkulierende Firma im Automotiv-Bereich. Im Moment sind die Magna-Ingenieure wieder einmal an einem großen Coup dran: Gemeinsam mit Ford haben sie ein neues Elektroauto entwickelt. Und das wird wohl auch in Europa für Elektrisierung sorgen. Stronach hat darüber hinaus nie vergessen, wo er her ist. Er wiederholt auch heute: " Österreich hat mir meine Ausbildung ermöglicht, Kanada meine Geschäfte." Und selbst wenn er in seinem Ausbildungsland weiterhin mehr mediale Watschen als Wertschätzung einfängt, fliegt er im Schnitt alle drei bis fünf Wochen "heim".