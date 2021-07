Welt-Reise, Tag 55 - Mexiko

Von der tropischen Regen- in die mexikanische Trockenzeit, vom Sommer in den Frühling - in acht Flugstunden ist das machbar. Auch der Modedesigner Helmut Pohl erlebt derzeit seinen x-ten Frühling. Der 70-jährige Salzburger hat sich vor zwei Jahren mit seiner Frau ein Haus gekauft. In einer der bewachten Siedlungen für Reiche. In der Kleinstadt Cuernavaca (eine Million Einwohner) in unmittelbarer Nachbarschaft der Megastadt Mexico City. Um sich hier zur Ruhe zu setzen. Ein Pensionist, noch dazu einer, der nie etwas aus Österreich exportiert hat, fällt in dieser Serie vielleicht ein bisserl aus der Reihe. Immerhin war Herr Pohl in Mexiko mit seiner Damenmode über die Jahre sehr erfolgreich. Mit stolzer Brust sagt er, dass er der " Armani von Mexiko" war. "Man nannte mich auch den Millimetrico." - "Weil ich so genau gearbeitet habe." An Ego fehlt es dem Millimetrico jedenfalls nicht. Sein Rat an Landsleute, die in den Export gehen möchten: "Du musst der Beste in deinem Metier sein, dann kannst du auch im Ausland überleben." Und: "Glaub' ja nicht, dass du, wenn du mit den Preisen runter gehst, mehr Erfolg hast. Mach' dein Produkt besser, aber sei ja nicht billig." Folgender Tipp ist wirklich gut: "Es ist ein ganz großer Unterschied, ob man ein Kaufmann oder ein Profi ist." Der Modeschöpfer, der mit seinem Label auch in Mexico City viel Geld verdient hat, wurde im Jahr 1941 geboren. In Großarl, als Sohn des dortigen Dorfarztes. In der Stadt Salzburg hat er das Schneidern von Trachten gelernt, in Mönchengladbach dann die Ausbildung zum Textil-Ingenieur gemacht. Von Anfang habe er "immer gut verdient" - als Betriebsleiter in diversen deutschen Textilbetrieben. "Mit vierzig wollte ich es dann noch einmal wissen." Eigentlich wollte er sich in Mexiko von den Strapazen seiner Arbeit erholen, doch aus der Erholung wurde schnell noch mehr Arbeit. Vor zwei Jahren hat er sich immerhin aus seiner Firma zurückgezogen. Was zur Folge hat, dass seine liebenswerte Frau jetzt alle Hände voll zu tun mit ihm hat.