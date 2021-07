Hofer trifft Herrn Düsentrieb

Könnten Sie sich vorstellen, Ihren Beruf für Ihre Leidenschaft aufzugeben?Ich will gar nicht davon leben. Es ist ein in sich laufendes Projekt: Was ich einnehme, stecke ich wieder in Räder. Vielleicht suche ich mir aber woanders einen Raum als Werkstatt.

Im Blog geht es ja um klima-neutrale Mobilität: Wie kommen Sie in die Arbeit?Ich fahre mit dem Rad in die Arbeit. Ich kenne übrigens auch Leute, die 20 Kilometer in die Arbeit radeln.

Mein persönlicher Eindruck: In Wien haben Radler und Autofahrer ein angespanntes Verhältnis zueinander. Wie zufrieden sind Sie mit der Verkehrspolitik der Stadt aus Radfahrer-Sicht? Ich glaube, es geht in die richtige Richtung, aber leider ist die Entwicklung zu langsam. Das Fahrradwege-Netz in Wien ist derzeit zu klein und zu schmal. Ich denke, es ist wichtig, kontinuierlich den Raum für Fußgänger und Radfahrer zu vergrößern. In vielen Städten wurden beispielsweise am Wochenende Straßenzüge beziehungweise von Autos benutzte Fahrstreifen gesperrt. Nach und nach wurden die Regelungen ausgebaut und dauerhaft umgesetzt. Ich würde mir wünschen, dass die Politiker nach Kopenhagen oder Amsterdam schauen.

