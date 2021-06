20 Fakten zu "Dark Shadows"

Mangelnde Wandlungsfähigkeit ist Johnny Depp wirklich nicht vorzuwerfen. Johnny klimperte als Edward mit den Scherenhänden, dröhnte sich als Raoul Duke in Las Vegas zu ("Fear and Loathing in Las Vegas") und brillierte in der Piraten-Version von Keith Richards ("Fluch der Karibik").

Besonders schräg wird's immer dann, wenn Johnny Depp auf Regisseur Tim Burton trifft. Acht Mal haben die beiden inzwischen zusammengearbeitet. Ihre letzte Kooperation "Dark Shadows" geriet 2012 zur klamaukigen Horror-Komödie. Johnny Depp wird sich gerne an den Film zurückerinnern. Immerhin ist "Dark Shadows" sein letzter Hit, die letzten Jahre waren wie verhext für den Depp, der einen Flop nach den anderen landete.

Als Vampir Barnabas Collins machte Johnny Depp 2012 jedenfalls eine bessere Figur - heute Abend, 20.15 Uhr auf ATV zu sehen.

Zur Einstimmung zeigen wir hier 20 Fakten zum Film und dem Duo Burton-Depp.

Sucht man nach einer Konstante in der bewegten Karriere von Johnny Depp, landet man unweigerlich bei Tim Burton. Die Zusammenarbeit der beiden Exzentriker garantiert seit über 20 Jahren morbide, skurril-witzige Unterhaltung. "Dark Shadows" war der achte Film mit dem Meister der schrägen Fantasiewelten. Darin spielt er den Vampir Barnabas Collins, der nach 200 Jahren Tiefschlaf in den 1970er Jahren aufwacht und sich erst einmal zurecht finden muss. Die erste Zusammenarbeit von Depp und Burton liegt bereits ein viertel Jahrhundert zurück. "Edward mit den Scherenhänden" machte aus dem TV-Star Depp einen ernstzunehmenden Schauspieler. Mit "Ed Wood" folgte bereits 1994 der zweite gemeinsame Film. Johnny Depp spielte darin die namensgebende Hauptrolle. Für viele Kritiker ist "Ed Wood" bis heute die beste Zusammenarbeit der beiden. Es folgten "Sleepy Hollow", "Charlie und die Schokoladenfabrik" und "Alice im Wunderland" - nicht nur die bunteste, sondern auch die bis dato erfolgreichste Zusammenarbeit der beiden. "Dark Shadows" ist bereits der dritte Spielfilm, der auf Basis der gleichnamigen Fernsehserie aus den 60ern entstand. Helena Bonham Carter, die Ehefrau von Tim Burton, war in der Rolle der (meist betrunkenen) Pyschiaterin Dr. Julia Hoffman zu sehen. Nach zweihundert Jahren wird der Vampir Barnabas Collins aus seinem Sarg befreit und findet sich in den 1970ern wieder. Seine Nachkommen, die sein Anwesen Collinwood bewohnen, sind ihm dabei genauso fremd, wie die grellbunte Welt der Disco-Ära. Eines ist jedoch gleich geblieben: Die verführerische Hexe Angelique ist genauso rachsüchtig wie einst. Damals hat sie Barnabas aus verschmähter Liebe mit einem Fluch belegt und in einen Vampir verwandelt. Jetzt kommen die alten Gefühle der beiden wieder auf und stürzen das Leben auf Gut Collinwood ins turbulente Chaos. Nach zweihundert Jahren wird der Vampir Barnabas Collins aus seinem Sarg befreit und findet sich in den 1970ern wieder. Seine Nachkommen, die sein Anwesen Collinwood bewohnen, sind ihm dabei genauso fremd, wie die grellbunte Welt der Disco-Ära. Eines ist jedoch gleich geblieben: Die verführerische Hexe Angelique ist genauso rachsüchtig wie einst. Damals hat sie Barnabas aus verschmähter Liebe mit einem Fluch belegt und in einen Vampir verwandelt. Jetzt kommen die alten Gefühle der beiden wieder auf und stürzen das Leben auf Gut Collinwood ins turbulente Chaos. Überhaupt versammelte Tim Burton eine illustre Runde verführerischer Frauen: Eva Green spielt die größte Konkurrentin und verflossene Liebe von Barnabas (Johnny Depp), der die alte Fischfabrik seiner Familie wieder aufbauen will. Und nicht zuletzt: Michelle Pfeiffer. In einem ihrer rar gewordenen Filmauftritte begegnet sie als Elizabeth Collins Stoddard ihrem längst verstorben geglaubten Vorfahren Barnabas. Bereits 1970 wurden mit "Das Schloß der Vampire" (im Original: "House of Dark Shadows") und 1971 mit "Das Schloß der verlorenen Seelen" (im Original: Night of Dark Shadows) Filmversionen der Serie veröffentlicht. Die Handlung des Films ist im Jahr 1972 angesiedelt, also ein Jahr nachdem die Original-Serie endete. Vier Darsteller aus der Originalserie haben im Film einen kurzen Gastauftritt und sind als Ballgäste von Collinwood zu sehen: Kathryn Leigh Scott, Lara Parker, David Selby und Jonathan Frid. Für den ehemaligen Barnabas-Darsteller Jonathan Frid, der im April 2012 verstarb, war dies sein letzter Filmauftritt. In der letzten Zeile des Filmabspanns ist eine Widmung an Dan Curtis zu lesen, dem 2006 verstorbenen Schöpfer der Fernsehserie. Jonathan Frid, a Canadian actor best known for playing Barnabas Collins in the 1960s original vampire soap opera "Dark Shadows", has died. He was 87. Frid died Friday, April 13, 2012 of natural causes in a hospital in his home town of Hamilton, Ontario, said Jim Pierson, a friend and spokesman for Dan Curtis Productions, the creator of "Dark Shadows." Jonathan Frid, a Canadian actor best known for playing Barnabas Collins in the 1960s original vampire soap opera "Dark Shadows", has died. He was 87. Frid died Friday, April 13, 2012 of natural causes in a hospital in his home town of Hamilton, Ontario, said Jim Pierson, a friend and spokesman for Dan Curtis Productions, the creator of "Dark Shadows." Die Dreharbeiten fanden vom 18. Mai bis zum 30. September 2011 statt. Gedreht wurde größtenteils in Großbritannien. Innenaufnahmen fanden in den Pinewood Studios statt. Die Dreharbeiten fanden vom 18. Mai bis zum 30. September 2011 statt. Gedreht wurde größtenteils in Großbritannien. Innenaufnahmen fanden in den Pinewood Studios statt. Kolportierten Produktionskosten von 150 Millionen US-Dollar stehen weltweite Einnahmen von rund 239 Mio. US-Dollar gegenüber, 79 Mio. in den Kinos der Vereinigten Staaten. Kein Kracher also, aber immerhin kein Komplett-Flop, wie "Lone Ranger". Um sich für seine Rolle als Barnabas Collins vorzubereiten, verschrieb sich Johnny Depp eine strenge Diät aus grünem Tee und zuckerarmen Früchten. Im Film ging es durchaus heftig zur Sache. Für die Sex-Kampf-Szene in "Dark Shadows" wurde ein eigener Stunt-Koordinator engagiert. Tim Burton und Johnny Depp waren in jungen Jahren auch schon große Fans der Original-Serie. Tracy und Linda Curtis, die Töchter von "Dark Shadows"-Schöpfer Dan Curtis, fungierten als Beraterinnen für den Film.