Belohnung in der Krise?

Sollen Managerboni (wie bei der AUA angekündigt und wieder zurückgenommen) trotz Corona ausbezahlt werden? Mitarbeiter könnten in der Auszahlung der Managerboni eine Illoyalität gegenüber dem Unternehmen und dessen Mitarbeiter erblicken und befürchten, dass die Manager selbst nicht vom wirtschaftlichen Fortbestehen des Unternehmens überzeugt sind (denn im Falle einer Insolvenz wären die Abfertigungen gedeckelt, die Führung würde also noch versuchen, ihre Schäfchen ins Trockene zu bringen).

Die andere Sicht: Die Boni für das Jahr 2019 seien gerechtfertigt, da es sich hier schließlich um die Erfolgsentlohnung für ein vergangenes Geschäftsjahr handelt und zudem die Auszahlung erforderlich sei, um die Manager bei der Stange zu halten, das Unternehmen durch die Krise zu führen.

Wie würde das Wirtschaftsszenario ausschauen, wenn für das Geschäftsjahr 2019 die Boni-Auszahlung steuerlich verteuert würde, und wie, wenn stehen gelassene Boni bei späterer Ausbezahlung steuerlich begünstigt würden? Einzubeziehen wäre in einer individuellen Unternehmensbeschau natürlich, ob und wie viel dieses Unternehmen an staatlich unterstützter Kurzarbeit in Anspruch genommen hat.

Bei Gesprächen rund um die Managerboni ist zudem das mit der Auszahlung derselben einhergehende Steueraufkommen zu kalkulieren und wäre die Verwendung dieser Steuereinnahmen transparent zu machen. Die Lösung von Problemen liegt oft in der Mitte.