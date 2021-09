Deutschland bleibt auf Kurs

Ebenso offen liegend sind ihre Versäumnisse, etwa was das Fitmachen ihres Landes für die Zukunft betrifft, Stichwort: verheerend veraltete Infrastruktur.

Aber die Welt und mit ihr Europa und Deutschland drehen sich auch ohne Merkel weiter: „Auch der nächste deutsche Bundeskanzler wird auch ein europäischer Bundeskanzler sein“, sagt Juncker.

Wie er heißt, ist eine Woche vor der Wahl völlig offen. Kommt Olaf Scholz als „der neue Merkel“; oder kriegt Armin Laschet die Kurve doch noch und rettet der Union die Kanzlerschaft? Die Grüne Annalena Baerbock ist selbstverschuldet wohl chancenlos. Kommt ein Regenbogen links oder einer rechts der Mitte? Rot-Rot-Grün scheidet als Denkvariante ja glücklicherweise wohl aus.

In Wahrheit ist es fast egal. Ein Farbwechsel im Kanzleramt nach 16 Jahren wäre per se kein Unglück und würde so viel nicht ändern: Olaf Scholz steht als Vizekanzler so in der Mitte, wie Merkel (zum Zorn ihrer konservativen Kritiker) in der Mitte stand. Armin Laschet steht auch dort (zum Zorn seiner Widersacher in der eigenen Partei). In den letzten sieben Jahrzehnten wurde Deutschland übrigens in fünfen von der CDU geführt, und wenn die SPD dran war, war’s zweimal der viel zitierte richtige Kanzler in der falschen Partei (Schmidt und Schröder), nur Willy Brandt war ein Linker.

Somit gilt: Deutschland bleibt in jedem Fall auf Kurs, auch nach der Ära Merkel. Und das ist eine gute Nachricht.