Andy und Alberto: Aus Duell wurde Duett

Wacker war heut Sammy Sanchez: In bester Euskaltel-Manier schmiss er gleich am Anfang mitten im Peloton um, und das sah zuerst gar nicht gut aus: Luft schnappend, die Schulter haltend lag er da. 3 Teamkollegen, Tourarzt, Teamchef etc. setzten ihm dann kurzerhand den Helm wieder auf, hoben ihn aufs Rad, schoben noch kurz an und weiter musste er, keine Gnade. Vorne entdeckte Contador den inneren Ritter und hielt das Peloton auf - einzig Sastre wollte die Autorität des nächsten Patrons nicht akzeptieren und hüpfte trotz wilder Gesten und harscher Worte nach vor ins Niemandsland zwischen Feld und Spitzengruppe. Es wurde zwar wieder nix draus, aber mangelnden Kampfgeist kann man ihm in den Pyrenäen heuer echt nicht vorwerfen. Sanchez derweil kam nach ein paar Kilometern wieder ans etwas bummelnde Feld heran und erholte sich erstaunlich gut: Zwar strauchelte er ab und zu noch hinten herum, holte sich dann aber am Gipfel des Tourmalet immerhin noch 8 Sekunden von Menchov im Kampf um den einzigen Podiumsplatz, der in den nächsten Jahren zur Disposition stehen wird: Dem dritten. Leider hat man aufgrund der Andyberto-Show nicht sehr viel gesehen, was hinten los war: Gesink macht Tempo für Menchov, Rodriguez und Hesjedal (Im Auge behalten! Strohfeuergefahr a la Wiggins, aber vielleicht auch nicht?) müssen irgendwann attackiert haben, Van den Broek irgendwann nachgelassen, etc. Alles Statisten, die halt auch dabeisein durften.