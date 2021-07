Alles fake, oder was?

Geschichte ist Lüge, auf die man sich geeinigt hat (Voltaire/ Napoléon Bonaparte)

Begeben wir uns in das Jahr 1358. Rudolf IV. gibt in Auftrag, eine gefälschte Version des Privilegium Minus – bekannt als Privilegium Maius – zu erstellen, durch welche der Familie der Habsburger weitreichende Rechte zugestanden werden, die davor nicht bestanden haben. Personen, die juristisch geschult, historisch gebildet und kalligraphisch überaus begabt waren, haben somit drastisch in die Österreichische Geschichte eingegriffen. Das Fälschen von Berichten, Urkunden oder Bildern ist also nichts Neues. Aber erst durch die Verbreitung falscher Informationen in Sekunden (Internet, Facebook, Twitter …) sind „Fake News“ zu einem weltweiten Thema, aber auch zur Gefahr geworden. Das Instrumentarium zur Nachrichtenverbreitung steht heutzutage jedermann zur Verfügung.

Waren es im Mittelalter gefälschte Urkunden, so waren es im Nationalsozialismus oder unter Stalin die gezielten Geschichtsfälschungen, staatliche Propaganda und Manipulation die zur Vertuschung von Unrecht, politischer Unterdrückung und Massenmord beitragen sollten.