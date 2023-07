Alcaraz entthronte König Djokovic: So geil für den Tennissport

Nein, natürlich hätten wir Novak Djokovic die konsequente Beibehaltung seiner Rekordsammlung in Wimbledon vergönnt. Und er selbst hatte es auch so geplant. Der Serbe sagt ja selbst, dass er zwar auf Sand, auf dem er ihn vor gar nicht langer Zeit bei den French Open in die Knie zwang, und Hartplatz seine Probleme mit Carlos Alcaraz hat, aber auf Rasen ... Und fragte man Experten nach der Favoritenrolle, fiel nur der Name des Major-Rekordhalters.

