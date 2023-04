Zahl der Krebstoten in der EU geht weiter zurück

Immer weniger Menschen in der EU sterben an Krebs. Das hat eine neue Studie aus Italien ergeben. Demnach hat sich die Zahl der an Krebs gestorbenen Männer seit dem Jahr 2018 um rund 6,5 Prozent verringert. Bei den Frauen hat sich die Zahl um rund 3,7 Prozent verringert.

Grund für den Rückgang sind unter anderen ein gesünderer Lebensstil der Menschen, die Fortschritte in der Medizin und in der Behandlung von Krebs. Besonders in den reichen Ländern in Europa ist der Rückgang seit Jahren zu sehen.