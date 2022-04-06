Yeşil Pasaport uzatılacak: Ama kimse nasıl olacağını bilmiyor

Yeşil Pasaport (Grüner Pass) şu an yurt genelinde, birkaç ay önce alışveriş alanlarında bile 2-G kuralının uygulandığı zamanda olduğu gibi, gerekli değil. Ama yine de Viyana’da bir kafede kahve içmek istiyorsanız yeşil pasaporta ihtiyaç duymaktasınız. Bilindiği gibi Viyana gastronomi alanında hala katı kurallarını koruyor.

Ayrıca Yeşil Pasaport, Avusturya genelindeki diskolarda da bir rol oynamaktadır, bu alanda işletmecilerin 3-G kuralı veya maske kuralı arasında seçme hakkı bulunmaktadır. Aynısı bakım evlerine veya hastanelere gelen ziyaretçiler için de geçerlidir: Ziyaret hakkı yalnızca aşılanmış, iyileşmiş veya test edilmiş kişilere verilir; bu kural bazı tatil ülkelerine girerken veya Avusturya'ya dönerken de geçerlidir.

Fakat giderek daha fazla, hatırlatma aşısını da olan, yani üç kez korona virüsüne karşı aşılanmış veya iyileşen ve iki aşısı olan kişilerin aşı sertifikalarının süresi doluyor . Sadece bu ayın sonunda, yaklaşık 800 kişi sistemden çıkacak ve Mayıs ayında ise yaklaşık 900 kişi daha sistemden çıkmış olacak. Haziran ayının sonuna kadar toplamda yaklaşık 74.000 kişinin cep telefonundaki yeşil pasaport uygulaması yeşil rengi yerine kırmızı renginde yanacak: Yani sertifikaların süresi 270 gün aşıldığından dolayı sona erecek – mevcut düzenlemeye göre, Yeşil Pasaport üçüncü aşıdan itibaren sadece yaklaşık dokuz ay geçerlidir.

Sağlık Bakanlığı en kısa zamanda bu soruna bir çözüm sunmalıdır. Salı günü bakanlıktan, az bir zaman kaldığını biliyoruz ve şu anda bakanlık “tüm seçenekleri inceliyor. Bu konu ile ilgili bir kararın önümüzdeki günlerde verilmesi planlanıyor“ açıklaması yapıldı. Sağlık bakanı Johannes Rauch (Yeşiller), ORF Report’daki konuşmasında da belirsiz bir açıklamada bulundu: "Konuyla ilgili çalısmalar sürüyor, sayıları biliyoruz, hangi yeşil pasaportların ne zaman biteceğini de biliyoruz." dedi. Rauch ayrıca, muhtemelen önümüzdeki haftanın başında, çözümler ‘düzenleme kararlaştırıldıktan sonra’ kamuoyunu ile paylaşılacak: "Kimse pasaportu kırmızı renkte yanıyor diye tatile gidememe durumuyla karşı karşıya kalmayacak," dedi.

Bundan sonra ne olacak

Bakanlık başkanı böylece en olası çözüm yolunu bir nevi açıklamış oldu, - pasaportun geçerlilik süresi uzatılacak.

Yeni bir düzenleme, sertifikaların geçerliliğini 270 günden 360 güne uzatabilir ve böylece yeşil pasaportun geçerliliği yaklaşık üç ay daha uzatılmış olur.

Mümkün, ancak Ulusal Aşı Komitesi'nin kararı olmadan kısa vadede pek olasılığı olmayan çözüm: dördüncü aşı dozunu temel bağışıklamaya dahil etmek ve aşı sertifikasını bu tarihten itibaren 270 gün daha uzatmak . Ama bundan önce, komitenin dördüncü dozu tavsiye etmesi ve bunun uygulanabilmesi için iznini vermesi gerekmektedir.

Şu anda, sadece özellikle risk altında olan kişilere ve sadece isterlerse tekrar aşı olmaları tavsiye edilmektedir. Dördüncü doz için aşı komitesinden hala genel bir evet gelmediği için, yeşil pasaportun dördüncü aşıya geçişi teknik olarak da bir şey getirmeyecektir – yani hala üçüncü aşı gününden itibaren hesaplanan 270 gün geçerlidir.

Ama bunun da değişmesi muhtemel. Bakanlık Salı günü yaptığı açıklamada, "Dördüncü aşı için bir öneri olduğu anda, halihazırda verilmiş olan aşı sertifikalarının numaralandırması değiştirilecektir." Sağlık uzmanları, sonbaharda yeni bir korona dalgasının gelmesini beklediklerinden yeni hatırlatma dozu için biraz daha beklenmesini tavsiye ediyor.

Hier geht es zur deutschen Version des Textes: