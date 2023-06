Sommerkurse als Weg raus aus der Deutschförderklasse

Die Stadt Wien bietet heuer erstmals Sommerdeutschkurse an, um Schülerinnen und Schülern aus Pflichtschulen auch in den Ferien beim Deutschlernen zu unterstützen. Jene Kinder, die einen Wiener Sommerdeutschkurs besuchen, können den MIKA-D Test im Herbst innerhalb der ersten beiden Schulwochen wiederholen, die erste Testung fand bereits im Juni statt. Dieser Test entscheidet, ob Schülerinnen und Schüler im nächsten Schuljahr von der Deutschförderklasse in den Regelunterricht wechseln dürfen. Die Anmeldung für die Sommerdeutschkurse läuft bis 3. Juli 2023 und ist in Präsenz und Online möglich.

"Die Wiener Sommerdeutschkurse sind eine einzigartige Möglichkeit für außerordentliche Schülerinnen und Schüler, ihre Deutschkenntnisse zu vertiefen und sich auf den Schulstart im Herbst vorzubereiten. So können wir sie beim schnelleren Übergang ins Regelschulsystem unterstützen, um Benachteiligung und Ausgrenzung durch einen längeren Aufenthalt in Deutschförderklassen entgegenzuwirken", erklärt Vizebürgermeister und Stadtrat für Integration Christoph Wiederkehr.