Wien ist wieder die lebenswerteste Stadt der Welt

Jedes Jahr wählt die britische Zeitschrift "The Economist" die lebenswertesten Städte der Welt. Lebenswert ist eine Stadt, wenn man dort gut und angenehm leben kann. Die Zeitschrift hat sich wieder 140 Städte auf der ganzen Welt angeschaut. Nummer 1 ist Wien. An 2. und 3. Stelle liegen die Städte Kopenhagen in Dänemark und Zürich in der Schweiz.

Wien war schon 2018 und 2019 die lebenswerteste Stadt der Welt. Damit eine Stadt lebenswert ist, muss es dort sicher sein. Es muss gute Ärzte und Spitäler und gute Schulen geben. Außerdem muss die Umwelt sauber sein und es muss viel Kultur geben.

*Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst.

