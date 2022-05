Wiederkehr: "Herbst wird Challenge für Wiener Bildungssystem“ 

Ein Drittel will bleiben

Vor allem Frauen und Kinder suchen Zuflucht, was große Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und vor allem auf das Bildungssystem hat, so Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (NEOS). Und je länger der Angriffskrieg Russlands dauert, desto schwerer lasse sich sagen, wie viele Geflüchtete aus der Ukraine tatsächlich hier bleiben. Bereits jetzt zeichne sich ab, dass mehr als ein Drittel der Vertriebenen in Wien bleibt.

"Es ist wichtig, dass sich die Stadt Wien auf beide Varianten vorbereitet. Integrationsmaßnahmen dürfen nicht mit der Begründung hinausgezögert werden, dass diese im Fall einer Rückkehr der Personen keinen Sinn machen. Wir wissen aus der Erfahrung mit jahrelangen Asylverfahren, wie sehr eine lange Wartesituation eine spätere Integration in Arbeitsmarkt und Gesellschaft erschwert", betont jedenfalls Judith Kohlenberger.

"Hopplas können passieren"

Doch wie gut ist Wien auf die Geflüchteten vorbereitet? Laut dem Fonds Soziales Wien sind rund 18.000 Ukrainierinnen und Ukrainer mittlerweile in der Grundversorgung. Immer wieder ist dennoch von Menschen zu hören, die über Wochen auf Termine warten müssen, und in der Zeit etwa keine finanzielle Unterstützung bekommen. "Bei dieser Anzahl können Hopplas passieren", gesteht Geschäftsführerin Susanne Winkler

Wie sehr die "Hopplas" im Alltag der Menschen niederschlagen, schildert Taras Chagala, Pfarrer der ukrainischen Kirche St. Barbara. "Von den Menschen, die bisher angekommen sind, sind in meiner Community bereits fünf verstorben. Da sie aber noch nicht offiziell registriert waren, würden die Begräbniskosten nicht übernommen. Also musste die Pfarre sie zahlen. Schließlich muss sich irgendwer darum kümmern", erzählt Chagala. Darüber hinaus merke auch er, dass das Thema Betreuung der Kinder in seiner Community sehr groß sei.

Aussetzen der Deutschförderklassen

Der Großteil der Bildungsversorgung erfolgt durch die Stadt Wien und die Landesschulen, nur ein Bruchteil der Schülerinnen und Schüler findet einen Platz in einer Bundesschule. Das liegt laut Wiederkehr auch an den bundesrechtlichen Vorgaben der Deutschförderklassen. Damit ukrainische Schülerinnen und Schüler auch in Gymnasien Platz finden können, müssen diese laut Wiederkehr ausgesetzt werden.