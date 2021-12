Weniger Corona-Infektionen und Kranke in Spitälern

Die Zahl der Neuansteckungen mit dem Corona-Virus geht in Österreich immer weiter zurück. Von Mittwoch auf Donnerstag sind 3.046 neue Ansteckungen gemeldet worden. In den letzten 24 Stunden sind aber 53 Menschen an oder mit dem Corona-Virus gestorben.

Auch die Zahl der Corona-Patienten in den Spitälern geht zurück. Im Krankenhaus werden derzeit 2.113 Menschen wegen einer Corona-Infektion behandelt. Das sind um 167 weniger als am Mittwoch.

