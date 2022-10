Weltweit Störungen bei WhatsApp behoben

Am Dienstag ist weltweit die App Whatsapp für mehrere Stunden ausgefallen. Mit der App kann man mit anderen Personen schreiben. Man kann auch Bilder, Videos und Dateien schicken und erhalten. Nutzer meldeten am Dienstag aber Probleme beim Senden und Empfangen von Nachrichten. Auch in Österreich gab es Probleme mit der App.