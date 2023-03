Welt-HPV-Tag am 4. März mit Impf-Erinnerung von Experten

Die meisten Menschen stecken sich irgendwann in ihrem Leben mit Humanen Papilloma-Viren (HPV) an. Dieses Virus können bestimmte Arten von der Krankheit Krebs auslösen. Sie können auch Warzen im Genitalbereich verursachen. So nennt man die Körper-Region zwischen den Beinen.

Man kann sich aber auch vor diesen Viren schützen. Dazu muss man sich impfen lassen. Bis man 21 Jahre alt ist, ist die Impfung auch gratis. Daran haben Experten rechtzeitig zum 4. März erinnert. Das ist der Welt-HPV-Tag.

*Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst.

